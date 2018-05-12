Команда Ярмоленка залишилася без головного тренера

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Петер Штегер

Штегер очолив Дортмунд в грудні минулого року

Головний тренер «Боруссії» Д Петер Штегер підтвердив, що залишає посаду.

Петер Штегер після матчу з «Гоффенхаймом» (1:3) заявив, що це була його остання гра в якості головного тренера «Боруссії» Д і він покидає клуб.

«Це була моя остання гра на чолі «Боруссії» Д. Новий стимул з новим тренером піде на користь клубу», – цитує Штегера офіційний сайт «Боруссії» Д.

Штегер очолив Дортмунд в грудні минулого року, прийшовши на зміну голландцеві Петеру Босу. Під керівництвом Штегера «Боруссі»я в Лізі Європи вилетіла в 1/8 фіналу від «Зальцбурга», а в Бундеслізі тільки завдяки кращій різниці забитих/пропущених м'ячів втрималася в зоні Ліги чемпіонів.

Новим головним тренером українця Андрія Ярмоленка в «Боруссії» Д повинен стати наставник «Ніцци» Люсьєн Фавр. За інформацією Sky Deutchland, Дортмунд вже на наступному тижні офіційно оголосить про призначення 60-річного швейцарця.