Команди Формули-1 підтримують ідею збільшення залікової зони до 20 пілотів



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Зокрема, за такі інновації виступають у Williams

Технічний директор Williams Падді Лоу підтримав пропозицію нарахування очок усім 20 пілотам Формули-1.

Власники Ф1 продовжують вивчати можливі зміни до спортивного регламенту, деякі з яких можуть з’явитись вже у 2021 році.

Дехто вважає, що зміна системи нарахування очок додала би змісту боротьбі за межами топ-10, коли перші шість позицій майже завжди розподіляються між трьома топ-командами.

Це також нібито може спонукати гонщиків, які провалились у кінець пелотону, продовжувати гонку, аби заробити хоч якісь очки.

На останньому Гран Прі Бельгії Даніель Ріккардо повернувся у перегони після двох кіл перебування у боксах через заміну заднього антикрила. Проте він зійшов дистанції, оскільки команда зрозуміла, що він не здобуде бодай очко.

Лоу нагадав про розчарування Williams, коли пілоти регулярно фінішують десь у другому десятку і не поповнюють залікову скарбничку.

«Насправді це має спонукати FOM змінити систему нарахування очок, - сказав він. - Вважаю, що це додало б позитиву. Гадаю, що з розвитком чемпіонату система нарахування очок застаріла. Було б непогано нараховувати очки топ-15, а то і топ-20».

Лоу зазначив, що додаткові очки будуть мотивувати абсолютно усіх.

«Одне з наших досягнень – обидві наші машини досить надійні, якщо порівнювати із нашими конкурентами, і не мали з цього зиску. Команда постійно і напружено працює. Хлопцям, попри швидкість, важливо упевнитись, що болід не зламається. І вони за свою роботу нічого не отримують», - підсумував він.

Джерело: ua.Motorsport.com