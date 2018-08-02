Коноплянка може повернутися в чемпіонат Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка

У послугах українця зацікавлений «Еспаньол»

Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка може стати гравцем «Еспаньола».

Про це повідомляє журналіст Tiempo de Espanyol Хав'єр де Аро.

Футболіст хоче покинути «Шальке» і шукає варіанти, куди перейти.

Батько Коноплянки, який представляє Євгена, спілкувався з посередниками, які можуть запропонувати його «Еспаньолу».

28-річний українець готовий піти на поступки по зарплаті.

Повідомляється, що зараз він отримує на рівні голкіпера Дієго Лопеса - близько 2,5 млн євро за сезон - який є найбільш високооплачуваним в «Еспаньолі».

Якщо Коноплянка перейде, то буде знаходитися на шостому-сьомому місці в клубі за розміром зарплати.

За інформацією Хав'єра де Аро, пониження зарплати буде єдиною вимогою до українця, якщо «Еспаньол» почне переговори з «Шальке».

Нагадаємо, Коноплянка виступав в Прімері за «Севілью» в сезоні 2015/16 і початку 2016/17, за яку провів 48 матчів, забив вісім голів і зробив сім асистів.

Джерело: ua.tribuna.com