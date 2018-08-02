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    Коноплянка може повернутися в чемпіонат Іспанії

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    Євген Коноплянка - Коноплянка може повернутися в чемпіонат Іспанії
    Євген Коноплянка

    У послугах українця зацікавлений «Еспаньол»

    Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка може стати гравцем «Еспаньола».

    Про це повідомляє журналіст Tiempo de Espanyol Хав'єр де Аро.

    Футболіст хоче покинути «Шальке» і шукає варіанти, куди перейти.

    Батько Коноплянки, який представляє Євгена, спілкувався з посередниками, які можуть запропонувати його «Еспаньолу».

    28-річний українець готовий піти на поступки по зарплаті.

    Повідомляється, що зараз він отримує на рівні голкіпера Дієго Лопеса - близько 2,5 млн євро за сезон - який є найбільш високооплачуваним в «Еспаньолі».

    Якщо Коноплянка перейде, то буде знаходитися на шостому-сьомому місці в клубі за розміром зарплати.

    За інформацією Хав'єра де Аро, пониження зарплати буде єдиною вимогою до українця, якщо «Еспаньол» почне переговори з «Шальке».

    Нагадаємо, Коноплянка виступав в Прімері за «Севілью» в сезоні 2015/16 і початку 2016/17, за яку провів 48 матчів, забив вісім голів і зробив сім асистів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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