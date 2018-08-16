Коноплянка наближається до повного одужання після травми



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Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

Очікується, що до стартового поєдинку «Шальке» в бундеслізі-2018/2019 українець має повністю одужати

За інформацією офіційного сайту «Шальке», півзахисник німецької команди й збірної України Євген Коноплянка наближається до повного одужання після травми.

Євген Коноплянка вже тренується з м’ячем, але поки що не в загальній групі.

Його участь у матчі Кубку Німеччини проти «Швайнфурта», що відбудеться в п'ятницю, неможлива.

Утім, очікується, що до стартового поєдинку «Шальке» в бундеслізі-2018/2019 українець має повністю одужати.

Нагадаємо, що 25 серпня в першому турі нового чемпіонату команда Коноплянки на виїзді зіграє з «Вольфсбургом».

А минулої неділі Євген разом із партнерами взяв участь у традиційному Дні «Шальке», який клуб проводить для вболівальників.

За даними офіційного сайту німецького клубу, цей захід відвідало більше 100 тисяч прихильників команди.