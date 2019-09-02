Коноплянка не залишився без клубу. Його підібрав «Шахтар»



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Євген Коноплянка вже завчив одіозні жести ФК «Шальке»

Євген підписав контракт терміном на три роки

Півоборонець Євген Коноплянка, який впродовж двох сезонів був глибоким запасним німецького «Шальке» і виходив у футболці з надписом «Ґазпром» на грудях, продовжить кар'єру в Україні.

Хавбек підписав контракт з чинним чемпіоном країни - донецьким «Шахтарем». Угода сторін розрахована на три роки.

Раніше була інформація про те, що 29-річним півоборонцем цікавляться турецькі клуби «Бешикташ» і «Фенербахче», проте перехід хавбека в Туреччину так і не відбувся.

Нагадаємо, що Євген є вихованцем «Дніпра», де і здобув популярність і визнання. Влітку 2015 року українець перебрався в «Севілью», після чого, через рік перейшов у «Шальке».