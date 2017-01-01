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    Коноплянка: Потрібно буде спостерігати за Ярмоленком - він дуже небезпечний

    25 листопада зустрінуться команди українських легіонерів у Бундеслізі
    25 листопада, напередодні рурського дербі, в якому дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка прийме на своєму полі «Шальке» Євген Коноплянка (16.30), атакуючий хавбек гостей дав невелике інтерв'ю Bild. Коноплянка розповів про рівень свого тренера, особливості дербі і перевагу Ярмоленка. «Давненько я не відчував себе
    • 25 Листопада, 13:37
    • Розсилка

    25 листопада зустрінуться команди українських легіонерів у Бундеслізі

    25 листопада, напередодні рурського дербі, в якому дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка прийме на своєму полі «Шальке» Євген Коноплянка (16.30), атакуючий хавбек гостей дав невелике інтерв'ю Bild.

    Коноплянка розповів про рівень свого тренера, особливості дербі і перевагу Ярмоленка.

    «Давненько я не відчував себе настільки впевнено, як зараз! Тедеско - відмінний тренер. Кожного свого футболіста він оцінює виключно за ігровими якостями. Для Доменіка усі рівні», - сказав Євген.

    «Поза сумнівом, під його керівництвом мені вдалося помітно додати. Тедеско постійно знаходиться в процесі навчання. Підказує, виправляє, додає. Це дуже допомагає. Думаю, що Доменіко - один з кращих наставників, з якими мені довелося попрацювати. Так, у «Боруссії» багато класних футболістів. Тому ми не повинні втрачати концентрацію ні на секунду. Ярмоленко? Коли він отримує вільний простір, то стає дуже небезпечним. Ми повинні позбавити його цієї переваги», - заявив український легіонер.

    У нинішній Бундеслізі Коноплянка провів 12 поєдинків і забив один гол. На рахунку Ярмоленко 8 матчів і 2 голи.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Bild Андрій Ярмоленко
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