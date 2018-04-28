Коноплянка заробив пенальті та допоміг «Шальке» вирвати нічию

«Шальке» набрав 57 очок, зберігаючи відрив від «Боруссії» Д на три очки

В матчі 32 туру між «Шальке» та ґладбаською «Боруссією» пенальті, зароблене після удару Євгена Коноплянки, дозволило господарям зіграти внічию. Матч почався жахливо для «Шальке» – мало того, що гості грали впевненіше, так ще й Бенталєб на 12 хвилині в абсолютно необов'язковій ситуації спочатку жорстко



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«Шальке» – «Боруссія» М. Фото: Getty Images

«Шальке» набрав 57 очок, зберігаючи відрив від «Боруссії» Д на три очки

В матчі 32 туру між «Шальке» та ґладбаською «Боруссією» пенальті, зароблене після удару Євгена Коноплянки, дозволило господарям зіграти внічию.

Матч почався жахливо для «Шальке» – мало того, що гості грали впевненіше, так ще й Бенталєб на 12 хвилині в абсолютно необов'язковій ситуації спочатку жорстко сфолив та отримав жовту, а а потім отримав червону за неспортівну поведінку. Не дивно, що Борусія вийшла вперед першою – це Рафаель на 32 хвилині забив у дотик після пасу Штіндля.

«Шальке» ж після червоної картки та голу прокинувся та притиснув «Боруссію». Непоганий матч провів Коноплянка, який і став героєм гри для гельзенкірхенців – на 45+1 хвилині він змістився з флангу в центр, пробив та влучив у руку Крамеру. Арбітр, вагаючись та переглянувши повтор, поставив пенальті, який реалізував Каліджурі.

В другому таймі «Шальке» грав краще, а найкращі моменти мали Бургшталлєр та Коноплянка. Зокрема, Євген на 62-й хвилині вийшов фактично віч-на-віч, однак його удар між ніг Зоммеру виявився заслабким. В цілому ж, «Боруссія» на програш не награла, тому фінальний свисток арбітра Ханса Осмерса зафіксував дуже логічну нічию – 1:1.

Таким чином, «Шальке» набрав 57 очок, зберігаючи відрив від «Боруссії» Д на три очки. «Боруссія» М з 44 очками залишилась восьмою.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

32-ий тур

«Шальке» – «Боруссія» М – 1:1

Голи: Раффаель(32) – Каліджурі(45+3п.)