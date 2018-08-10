Кубрат Пулєв, якого свого часу побив Кличко, битиметься з Ф'юрі



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Кубрат Пулєв. Фото взяте з boxingscene

Але не з Тайсоном, а з Х’юї

Нарешті визначився суперник для 37-річного екс-претендента на світові титули у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) Кубрата Пулєва (25-1, 13 КО).

У рідній Софії, столиці Болгарії, він битиметься восени зі ще одним колишнім претендентом – британцем Х’юї Ф'юрі (21-1, 11 КО).

Їхній поєдинок запланований на 27 жовтня, тобто болгарин вийде на ринг рівно через півтора року простою, пише World Boxing News.

На кону буде право обов'язкового претендента за лінією IBF.

Нагадаємо, що організація черзі призначала йому у суперники то британця Ділліана Вайта, то американця Джаррелла Міллера, проте обидва відмовилися від боїв.

«Схоже, буде дуже цікавий бій. Він хороший молодий боксер. А бій з Джошуа... Він колись таки відбудеться, я йду до цього і повинен перемагати у жовтні», - заявив Кубрат.

Пулєв повинен був битися з чемпіоном Ентоні Джошуа у минулому жовтні, але отримав травму плеча і втратив позицію претендента.

Джерело: vringe.com