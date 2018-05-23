ЗМІ: Легендарна Ferrari проведе у Києві показові заїзди на боліді Формули-1

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Гоночне свято відбудеться у середині червня у столиці України

Команда Формули-1 Ferrari разом із паливним концерном влаштують спортивне шоу у столиці України.

16 червня на Контрактовій площі пройде яскраве спортивне свято, влаштоване одним із нафтових концернів із приводу випуску на ринок нової марки палива.

У межах шоу столицю України відвідає багаторічний партнер компанії – легендарна команда Формули-1 Ferrari.

Тест-пілот Скудерії Марк Жене, який виступав у чемпіонаті світу з 1999 по 2004 роки, проведе показові заїзди на боліді Формули-1.

А кожен охочий зможе взяти участь у змаганнях Pit Stop Challenge і відчути себе частиною команди механіків Ф1.

Окрім виступів Ferrari, свято також супроводжуватиметься виступами дріфтерів, шоу мото- та велобайків, бітбоксерами та багатьма конкурсами для глядачів.

Початок заходу о 12:00. Вхід вільний, стверджує motorsport.com.

Зауважимо, що офіційного підтвердження ані на сайті Ferrari, ані на сайті паливного концерну наразі немає.