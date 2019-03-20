Легендарний голкіпер-ветеран ще на один рік продовжив контракт з «Порту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Касільяс - рекордсмен збірної Іспанії за кількістю зіграних матчів

37-річний Касільяс виступає за «Порту» з 2015 року, до того довгий час грав за «Реал»

Воротар «Порту» Ікер Касільяс продовжив контракт зі своєю командою. Нова угода підписана ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

37-річний Касільяс виступає за «Порту» з 2015 року, провівши за команду 149 матчів, вигравши чемпіонат і Суперкубок Португалії.

Раніше футболіст довгий час виступав за «Реал». У складі мадридського клубу Ікер п'ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі Кубок Іспанії і чотири рази Суперкубок країни. На європейському і міжнародному клубному рівні тричі перемагав в Лізі чемпіонів, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і по одному разу Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу.

Касільяс - рекордсмен збірної Іспанії за кількістю зіграних матчів (167). Також є рекордсменом світу за кількістю сухих матчів, проведених за збірну (102), і рекордсменом за перемогами в матчах за збірну -122.

Джерело: Чемпионат.com