Легіонер «Шахтаря» може продовжити кар'єру в Бразилії
- Вчора, 17:57
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Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар
Також у послугах бразильця зацікавлений грецький «ПАОК»
Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо замислюється про зміну клубу.
Зацікавленість в його послугах проявляє «ПАОК», але якщо не вийде домовитися про співпрацю з греками, то 31-річний бразилець може перейти в «Крузейро».
Раніше, сам Азеведо заявляв, що позитивно ставиться до повернення в Бразилію.
Контракт з «Шахтарем» у захисника закінчується влітку 2018 року і поки «гірники» нову угоду йому не пропонували.
Джерело: ua-football.com