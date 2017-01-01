  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Легіонер «Шахтаря» може продовжити кар'єру в Бразилії

    Також у послугах бразильця зацікавлений грецький «ПАОК»
    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо замислюється про зміну клубу. Зацікавленість в його послугах проявляє «ПАОК», але якщо не вийде домовитися про співпрацю з греками, то 31-річний бразилець може перейти в «Крузейро». Раніше, сам Азеведо заявляв, що позитивно ставиться до повернення в Бразилію. Контракт з
    • Вчора, 17:57
    • Розсилка
    Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар
    Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар

    Також у послугах бразильця зацікавлений грецький «ПАОК»

    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо замислюється про зміну клубу.

    Зацікавленість в його послугах проявляє «ПАОК», але якщо не вийде домовитися про співпрацю з греками, то 31-річний бразилець може перейти в «Крузейро».

    Раніше, сам Азеведо заявляв, що позитивно ставиться до повернення в Бразилію.

    Контракт з «Шахтарем» у захисника закінчується влітку 2018 року і поки «гірники» нову угоду йому не пропонували.

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ