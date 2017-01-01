Легіонер «Шахтаря» може продовжити кар'єру в Бразилії

Також у послугах бразильця зацікавлений грецький «ПАОК»

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо замислюється про зміну клубу. Зацікавленість в його послугах проявляє «ПАОК», але якщо не вийде домовитися про співпрацю з греками, то 31-річний бразилець може перейти в «Крузейро». Раніше, сам Азеведо заявляв, що позитивно ставиться до повернення в Бразилію. Контракт з



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Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар

Також у послугах бразильця зацікавлений грецький «ПАОК»

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо замислюється про зміну клубу.

Зацікавленість в його послугах проявляє «ПАОК», але якщо не вийде домовитися про співпрацю з греками, то 31-річний бразилець може перейти в «Крузейро».

Раніше, сам Азеведо заявляв, що позитивно ставиться до повернення в Бразилію.

Контракт з «Шахтарем» у захисника закінчується влітку 2018 року і поки «гірники» нову угоду йому не пропонували.

Джерело: ua-football.com