Лень, Гладир та ще 22 баскетболіста потрапили у розширений список збірної України

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Олексій Лень

Даний список не є остаточним

Оприлюднено розширений список збірної України з баскетболу на третє вікно кваліфікації до Чемпіонату світу - 2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Даний список не є остаточним і на збори національної команди, які стартують на початку червня можуть бути запрошені і деякі інші гравці, рівно як і дехто із цих гравців може не опинитися у таборі збірної у разі виникнення певних обставин.

У кількох гравців ще триває сезон, дехто збирається брати участь у драфті НБА тощо.

Наразі у списку 24 (відповідно до алфавіту):

Олександр Беліков

Ілля Близнюк

Вячеслав Бобров

Джоель Боломбой

Володимир Герун

Сергій Гладир

Юджин Джетер

Ігор Зайцев

Олександр Кобець

Володимир Конєв

Вячеслав Кравцов

Олексій Лень

Олександр Липовий

Денис Лукашов

Кирило Марченко

Святослав Михайлюк

Олександр Мішула

Вячеслав Петров

Артем Пустовий

Максим Пустозвонов

Олександр Рябчук

Іссуф Санон

Володимир Шевченко

Віталій Шибель