Лідер «Атлетико» прийняв рішення не переходити у «Барселону»

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Фото з Twitter Антуана Грізманна

Щоправда, Грізманн ще може змінити свою думку через фанатів

Форвард «Атлетико» Антуан Грізманн прийняв рішення відмовити «Барселоні» та продовжити виступи за мадридський клуб.

Француз повідомив керівництво про своє рішення після фіналу Ліги Європи проти «Марселя», де він оформив дубль, інформує Marca.

Грізманн сказав босам «індіанців» про рішення продовжити грати на «Ванда Метрополітано» за кілька годин до матчу 38-го туру Примери проти «Ейбара».

Сторони не захотіли робити цю інформацію публічною через особливий день Фернандо Торреса, який саме матчем проти «Ейбара» завершив кар'єру у мадридській команді.

Саме мовчазливість офіційних осіб спровокувала свист трибун на адресу Грізманна. Фанати навіть ображали Антуана під час матчу через можливий трансфер у «Барселону», що серйозно вплинуло на французького форварда.

Після зустрічі він не розмовляв з партнерами по команді та виглядав дуже засмученим.

Щоправда, видання додає, що більшість глядачів на «Ванда Метрополітано» аплодували Грізманну, дякуючи йому за дубль у фіналі Ліги Європи.

Останні чутки інформували про те, що Грізманн узгодив з «Барселоною» 5-річний контракт.

Джерело: Футбол 24