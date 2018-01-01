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    Лідер донецького «Олімпіка» може продовжити кар'єру в Туреччині

    Вінгер відсутній в числі футболістів, які вирушили з командою на перший навчально-тренувальний збір
    Інтерес до вінгера «Олімпіка» Мохи проявляє неназваний турецький клуб. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Інформація про деталі потенційного трансферу 24-річного футболіста не розкривається. Позавчора президент донецького клубу Владислав Гельзін заявив, що переговори по гравцеві повинні завершитися в найближчі
    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Моха. Фото: ФК Олімпік
    Моха. Фото: ФК Олімпік

    Вінгер відсутній в числі футболістів, які вирушили з командою на перший навчально-тренувальний збір

    Інтерес до вінгера «Олімпіка» Мохи проявляє неназваний турецький клуб.

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Інформація про деталі потенційного трансферу 24-річного футболіста не розкривається.

    Позавчора президент донецького клубу Владислав Гельзін заявив, що переговори по гравцеві повинні завершитися в найближчі два-три дні.

    Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року Гельзін також розповідав про отриману солідну пропозицію щодо трансферу марокканця з Росії.

    Вінгер відсутній в числі футболістів, які вирушили з командою на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини.

    Моха виступає за «Олімпік» з квітня 2014 року, в поточному сезоні на його рахунку 18 матчів, п'ять голів і п'ять асистів в українській Прем'єр-лізі.

    Джерело: sportarena.com

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