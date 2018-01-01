Лідер донецького «Олімпіка» може продовжити кар'єру в Туреччині
- Сьогодні, 10:51
-
Розсилка
Вінгер відсутній в числі футболістів, які вирушили з командою на перший навчально-тренувальний збір
Інтерес до вінгера «Олімпіка» Мохи проявляє неназваний турецький клуб.
Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».
Інформація про деталі потенційного трансферу 24-річного футболіста не розкривається.
Позавчора президент донецького клубу Владислав Гельзін заявив, що переговори по гравцеві повинні завершитися в найближчі два-три дні.
Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року Гельзін також розповідав про отриману солідну пропозицію щодо трансферу марокканця з Росії.
Вінгер відсутній в числі футболістів, які вирушили з командою на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Моха виступає за «Олімпік» з квітня 2014 року, в поточному сезоні на його рахунку 18 матчів, п'ять голів і п'ять асистів в українській Прем'єр-лізі.
Джерело: sportarena.com