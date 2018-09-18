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    Ліга чемпіонів. «Барселона» здобула розгромну перемогу, «Інтер» здолав «Тоттенгем»

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    Фото: twitter.com/fcbarcelona - Ліга чемпіонів. «Барселона» здобула розгромну перемогу, «Інтер» здолав «Тоттенгем»
    Фото: twitter.com/fcbarcelona

    Ліонель Мессі зробив хет-трик у матчі першого туру

    У вівторок, 18 вересня, стартував груповий етап нової Ліги чемпіонів з футболу сезону-2018/19.

    У Каталонії місцева «Барселона» спокійно переграла нідерландський ПСВ – 4:0.

    У паралельному ж матчі у Мілані «Інтернаціонале» на останніх хвилинах врятувався, а потім і вирвав перемогу у поєдинку з «Тоттенгом» – 2:1.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Матчі 1-го туру

    «Барселона» (Іспанія) – ПСВ (Ейндговен, Нідерланди) – 4:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Мессі (31), 2:0 – Дембеле (74), 3:0 – Мессі (77), 4:0 – Мессі (87)

    «Барселона»: тер Штеген, Піке, Альба, Серджі Роберто, Юмтіті, Ракитич (Відаль, 85), Бускетс, Коутіньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Мессі, Суарес.

    ПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфріс, Віргевер (Ізіма-Мірен, 66), Гендрікс, Перейро, Лосано, Росаріо (Гутьєррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.

    Вилучення: Юмтіті (79)

    «Інтернаціонале» (Італія) – «Тоттенгем» (Лондон, Англія) – 2:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Еріксен (53), 1:1 – Ікарді (85), 2:1 – Весіно (90+2)

    «Інтер»: Ханданович, Міранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наїнгголан (Валеро, 89), Брозович, Перишич (Кандрева, 64), Весіно, Політано (Кейта Бальде, 72), Ікарді.

    «Тоттенгем»: Ворм, Санчес, Девіс, Ор’є, Вертонген, Дембеле, Даєр, Ламела (Вінкс, 72), Еріксен, Кейн (Роуз, 90), Сон Хин Мін (Лукас Моура, 64).

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