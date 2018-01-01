Ліга чемпіонів. Команди Гладиря та Фесенка виграли, клуби Корнієнка та Яковлєва програли
- Сьогодні, 16:22
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Розсилка
У Лізі чемпіонів FIBA зіграно матчі 13-го туру групового етапу
«Монако» українця Сергія Гладира переміг вдома іспанську «Мурсію» – 83:75. Українець за 19:13 хв набрав 10 очок, сім підбирань та одне перехоплення.
Монегаски залишаються єдиною командою у Лізі чемпіонів без поразок, очолюючи групу A, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
«Авелліно» Кирила Фесенка також вдома перемогло грецький «Аріс» – 79:66. Центровий за 15:53 хв набрав чотири очки, сім підбирань, дві передачі й один блок-шот.
Литовський «Ювентус» Максима Корнієнка поступився вдома німецькому «Ольденбургу» – 73:77. Українець за 12:35 хв зробив вісім підбирань.
Словенська «Олімпія» Ісуфа Санона також вдома поступилася грецькому АЕКу – 71:80.
Українець за 15 з половиною хвилин набрав два очка, підбирання, передачу, перехоплення та блок-шот.
Італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва також програла вдома латвійському «Вентспілсу» – 68:79.
Українець за 30:46 хв набрав шість очок, шість підбирань, дві передачі та два перехоплення.