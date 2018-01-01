Ліга чемпіонів. Команди Гладиря та Фесенка виграли, клуби Корнієнка та Яковлєва програли

У Лізі чемпіонів FIBA зіграно матчі 13-го туру групового етапу

«Монако» українця Сергія Гладира переміг вдома іспанську «Мурсію» – 83:75. Українець за 19:13 хв набрав 10 очок, сім підбирань та одне перехоплення. Монегаски залишаються єдиною командою у Лізі чемпіонів без поразок, очолюючи групу A, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. «Авелліно» Кирила



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Сергій Гладир (у центрі)

У Лізі чемпіонів FIBA зіграно матчі 13-го туру групового етапу

«Монако» українця Сергія Гладира переміг вдома іспанську «Мурсію» – 83:75. Українець за 19:13 хв набрав 10 очок, сім підбирань та одне перехоплення.

Монегаски залишаються єдиною командою у Лізі чемпіонів без поразок, очолюючи групу A, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

«Авелліно» Кирила Фесенка також вдома перемогло грецький «Аріс» – 79:66. Центровий за 15:53 хв набрав чотири очки, сім підбирань, дві передачі й один блок-шот.

Литовський «Ювентус» Максима Корнієнка поступився вдома німецькому «Ольденбургу» – 73:77. Українець за 12:35 хв зробив вісім підбирань.

Словенська «Олімпія» Ісуфа Санона також вдома поступилася грецькому АЕКу – 71:80.

Українець за 15 з половиною хвилин набрав два очка, підбирання, передачу, перехоплення та блок-шот.

Італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва також програла вдома латвійському «Вентспілсу» – 68:79.

Українець за 30:46 хв набрав шість очок, шість підбирань, дві передачі та два перехоплення.