Ліга Європи. «Генк» Маліновського виграв, команди Хачеріді, Шахова та Селезньова програли (відео)
-
Розсилка
Для українських футболістів матчі 1-го туру турніру склалися по-різному
Відразу три гравці збірної України з’явилися у стартовому складі своїх клубів у перших поєдинках групового раунду Ліги Європи-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
«Генк» Руслана Маліновського, який відіграв до фінального свистка, удома без проблем переміг шведський «Мальме» – 2:0.
У другому турі групового раунду Ліги Європи (4 жовтня) команду українця на своєму полі прийматиме норвезький «Сарпсборг».
У цьому сезоні Маліновський провів у складі бельгійського клубу 12 поєдинків, в яких забив сім м’ячів і віддав п’ять результативних передач.
«Акхісар» Євгена Селезньова на власному полі поступився «Краснодару» – 0:1. Український нападник відбігав увесь матч і відзначився лише попередженням.
У другому турі «Акхісар» зіграє на виїзді проти бельгійського «Стандарду».
У цьому сезоні Селезньов провів у складі «Акхісара» чотири поєдинки, в яких забив три м'ячі, отримав по одній жовтій і червоній картці.
ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова бився у рідних стінах із грізним «Челсі» й зазнав мінімальної поразки – 0:1.
Захисник збірної України провів на полі весь ігровий час, а його партнера по команді та кандидата до нашої національної збірної було замінено на 69-й хвилині.
У другому турі ПАОК на виїзді протистоятиме білоруському БАТЕ.
У цьому сезоні Хачеріді провів у складі ПАОКу шість матчів, в яких отримав три жовті картки.