Ліга Європи. «Генк» Маліновського виграв, команди Хачеріді, Шахова та Селезньова програли (відео)



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Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

Для українських футболістів матчі 1-го туру турніру склалися по-різному

Відразу три гравці збірної України з’явилися у стартовому складі своїх клубів у перших поєдинках групового раунду Ліги Європи-2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Генк» Руслана Маліновського, який відіграв до фінального свистка, удома без проблем переміг шведський «Мальме» – 2:0.

У другому турі групового раунду Ліги Європи (4 жовтня) команду українця на своєму полі прийматиме норвезький «Сарпсборг».

У цьому сезоні Маліновський провів у складі бельгійського клубу 12 поєдинків, в яких забив сім м’ячів і віддав п’ять результативних передач.

«Акхісар» Євгена Селезньова на власному полі поступився «Краснодару» – 0:1. Український нападник відбігав увесь матч і відзначився лише попередженням.

У другому турі «Акхісар» зіграє на виїзді проти бельгійського «Стандарду».

У цьому сезоні Селезньов провів у складі «Акхісара» чотири поєдинки, в яких забив три м'ячі, отримав по одній жовтій і червоній картці.

ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова бився у рідних стінах із грізним «Челсі» й зазнав мінімальної поразки – 0:1.

Захисник збірної України провів на полі весь ігровий час, а його партнера по команді та кандидата до нашої національної збірної було замінено на 69-й хвилині.

У другому турі ПАОК на виїзді протистоятиме білоруському БАТЕ.

У цьому сезоні Хачеріді провів у складі ПАОКу шість матчів, в яких отримав три жовті картки.