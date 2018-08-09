Ліга Європи. «Маріуполь» приймає «Бордо»: стартові склади команди та онлайн матчу



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Маріупольці грають третій поєдинок у нинішніх єврокубках

У четвер, 9 серпня, «Маріуполь» у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи грає з «Бордо».

Стали відомі склади команд на гру, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

«Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Дава, Демірі, Мишньов, Піхальонок, Тищенко, Полегенько, Чурко, Фомін.

Запасні: Гальчук, Чоботенко, Борячук, Горбунов, Кирюханцев, Білий, Вакула.

«Бордо»: Костіль, Гаїч, Кунде, Камано, Санхаре, Чуаемі, Плашил, Ляборд, Пабло, Юссуф, Пундже.

Запасні: Пуссен, Отавіо, Левчук, Баісс, де Превіль, Лерагер, Вада.

Напередодні гри у конференц-залі стадіону пройшла традиційна передматчева нарада, на якій представники УЄФА, суддівського корпусу, команд, стадіону, поліції, МНС та інших служб обговорили організацію майбутньої гри.

Була визначена форма, у якій гратимуть команди. Гравці «Маріуполя» вийдуть на поле у синіх футболках і шортах, воротар приазовців одягнеться у футболку і шорти жовтого кольору.

Футболісти «Бордо» гратимуть у червоних футболках і шортах, а голкіпер – у білій формі.

Ліга Європи з футболу

Третій відбірний раунд

ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція) – 1:2 перший тайм

Гол: 1:0 – Мишньов (7), 1:1 – Ляборд (33), 1:2 – Ляборд (37)