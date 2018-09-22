Ліонель Мессі змінив імідж



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Фото взяте з сайту glavnoe.ua

Аргентинець позбавився бороди

Лео відпустив бороду у 2016 році, і його партнери по збірній Аргентини вважали, що вона стане щасливим талісманом команди на Копа Америка.

«Якщо я збрию бороду, мене вб'ють. Ми віримо, що це кабала, що ми перервемо серію невдач і виграємо трофей. Я точно її не збрию. Партнери по команді мені не дозволять», - говорив Мессі під час того турніру, але «альбіселеста» все одно програли чилійцям у фіналі.

Цей сезон Мессі розпочав дуже вдало. «Барселона» лідирує у чемпіонаті Іспанії після чотирьох турів маючи стовідсотковий показник.

А у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів лідер каталонців відзначівся «хет-тріком» у воротах «ПВС».