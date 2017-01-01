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    «Лобановський, Блохін у звітах майора КДБ»: про легендарних футболістів знімуть фільм

    Державне агентство України з питань кіно у травні подарує цікавий фільм для українців
    Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «К-Медіа Плюс» контракт про надання державної фінансової підтримки повнометражному фільму «Лобановський, Блохін та інші в неслужбових звітах майора КДБ». Про це повідомляє офіційний сайт Державного агентства України з питань кіно. Зазначається, що цей проект цієї
    • Сьогодні, 08:03
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    Валерій Лобановський під час революції у Києві
    Валерій Лобановський під час революції у Києві

    Державне агентство України з питань кіно у травні подарує цікавий фільм для українців

    Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «К-Медіа Плюс» контракт про надання державної фінансової підтримки повнометражному фільму «Лобановський, Блохін та інші в неслужбових звітах майора КДБ».

    Про це повідомляє офіційний сайт Державного агентства України з питань кіно.

    Зазначається, що цей проект цієї картини став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно.

    Режисерами та авторами сценарію картини є Сергій Долбілов і Семен Случевський. Продюсери – Віктор Самойленко та Андрій Слободян.

    Сума державної фінансової підтримки цього фільму є 100% і становить 4 млн 254 тис. 709 грн.

    Стрічка є адаптацією книги Ігоря Черкасова «Сторінки життя головного тренера. Особисті враження колишнього офіцера КДБ СРСР».

    За словами творців, це незвичайний за формою фільм про видатні досягнення українських футболістів і київський стадіон, який прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2018 році, й інші проблеми великого спорту.

    Тема буде розкриватися не звичними засобами гучних фанфар, а за допомогою іронії та самоіронії знаменитих героїв проекту.

    Реліз фільму запланований на травень 2018 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт кіно книги ФК «Динамо» КДБ СРСР
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