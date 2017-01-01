«Лобановський, Блохін у звітах майора КДБ»: про легендарних футболістів знімуть фільм

Державне агентство України з питань кіно у травні подарує цікавий фільм для українців

Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «К-Медіа Плюс» контракт про надання державної фінансової підтримки повнометражному фільму «Лобановський, Блохін та інші в неслужбових звітах майора КДБ». Про це повідомляє офіційний сайт Державного агентства України з питань кіно. Зазначається, що цей проект цієї



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Валерій Лобановський під час революції у Києві

Державне агентство України з питань кіно у травні подарує цікавий фільм для українців

Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «К-Медіа Плюс» контракт про надання державної фінансової підтримки повнометражному фільму «Лобановський, Блохін та інші в неслужбових звітах майора КДБ».

Про це повідомляє офіційний сайт Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що цей проект цієї картини став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Режисерами та авторами сценарію картини є Сергій Долбілов і Семен Случевський. Продюсери – Віктор Самойленко та Андрій Слободян.

Сума державної фінансової підтримки цього фільму є 100% і становить 4 млн 254 тис. 709 грн.

Стрічка є адаптацією книги Ігоря Черкасова «Сторінки життя головного тренера. Особисті враження колишнього офіцера КДБ СРСР».

За словами творців, це незвичайний за формою фільм про видатні досягнення українських футболістів і київський стадіон, який прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2018 році, й інші проблеми великого спорту.

Тема буде розкриватися не звичними засобами гучних фанфар, а за допомогою іронії та самоіронії знаменитих героїв проекту.

Реліз фільму запланований на травень 2018 року.