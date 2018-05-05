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    Ломаченко завершив підготовку до бою з Лінаресом

    Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку
    Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО). Про це за допомогою Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас. Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку в легкому дивізіоні. Таким чином, українець уже в
    • Сьогодні, 14:44
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    Василь Ломаченко з батьком. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко з батьком. Фото: Getty Images

    Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку

    Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

    Про це за допомогою Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

    Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку в легкому дивізіоні. Таким чином, українець уже в своєму 12 поєдинку на професійному рингу може завоювати титул в третій ваговій категорії.

    Раніше Лінарес назвав майбутній бій найважливішим у своїй кар'єрі.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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