Ломаченко завершив підготовку до бою з Лінаресом
- Сьогодні, 14:44
-
Розсилка
Василь Ломаченко з батьком. Фото: Getty Images
Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку
Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).
Про це за допомогою Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас.
Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку в легкому дивізіоні. Таким чином, українець уже в своєму 12 поєдинку на професійному рингу може завоювати титул в третій ваговій категорії.
Раніше Лінарес назвав майбутній бій найважливішим у своїй кар'єрі.
Джерело: xsport.ua