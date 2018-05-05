Ломаченко завершив підготовку до бою з Лінаресом

Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку

Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО). Про це за допомогою Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас. Бій Ломаченка - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку в легкому дивізіоні. Таким чином, українець уже в