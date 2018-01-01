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    Лозанна розгляне «маріупольську справу» 12 лютого

    Перший тур весняної частини першості заплановано на 17 лютого
    Арбітражний суд Швейцарії пішов назустріч Федерації футболу України в проханні прискорити розгляд резонансного спору. Федерація просила розглянути справу за апеляцією київського «Динамо» на рішення КДК і АК ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку до Маріуполя на матч 7-го туру УПЛ до відновлення змагань у чемпіонаті України.
    • Сьогодні, 09:01
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    <p>&laquo;Маріуполь&raquo; - &laquo;Динамо&raquo;</p>

    «Маріуполь» - «Динамо»

    Перший тур весняної частини першості заплановано на 17 лютого

    Арбітражний суд Швейцарії пішов назустріч Федерації футболу України в проханні прискорити розгляд резонансного спору.

    Федерація просила розглянути справу за апеляцією київського «Динамо» на рішення КДК і АК ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку до Маріуполя на матч 7-го туру УПЛ до відновлення змагань у чемпіонаті України. Перший тур весняної частини першості заплановано на 17 лютого.

    Нагадаємо, що після першого етапу чемпіонату України, який завершиться 3 березня (базова дата 22-го туру), команди будуть розбиті на дві шістки.

    На той час по грі «Маріуполя» і «Динамо» потрібна повна ясність. На даний момент «азовці» знаходяться в прикордонній зоні - на 7-му місці. А в разі технічної перемоги можуть піднятися на 6-е.

    Це причини, за якими затягування питання вкрай небажано з точки зору календаря внутрішньої української першості. Тепер розгляд справи 12 лютого зніме спірні питання в турнірній таблиці УПЛ.

    Джерело: Террикон

    суд ФФУ ФК «Динамо» Прем'єр Ліга ФК «Маріуполь»
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