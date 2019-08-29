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    Луческу заявив, що Фонсека в «Шахтарі» експлуатував його роботу

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    Мірча Луческу - Луческу заявив, що Фонсека в «Шахтарі» експлуатував його роботу
    Мірча Луческу

    «Для мене Фонсека - невідомий. У «Шахтарі» він використовував мою роботу»

    Колишній тренер «Шахтаря» Мірча Луческу поділився думкою щодо Паулу Фонсека, який раніше працював в донецькому клубі, а нині очолює «Рому».

    «Для мене Фонсека - невідомий. У «Шахтарі» він використовував мою роботу. Тепер він повинен довести свої вміння і побудувати гру в «Ромі». Він повинен створити виграшну систему. Він молодий і має все, щоб досягти успіху.

    Але його не можна оцінювати по тому, що він зробив в «Шахтарі». Там він керував моєю командою, у якій була ігрова дисципліна, вона знала, що робити. Коли він починав працювати, намагався грати по-іншому, але потім втрутився президент і сказав, що потрібно грати, як раніше. І це спрацювало. Фонсека експлуатував мою роботу. Тепер йому доведеться втілити свої ідеї в «Ромі», - цитує Tuttomercatoweb Луческу.

    Джерело: Чемпионат.com

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