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    Лунін відбив пенальті у кубковому матчі за «Леганес»

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    Андрій Лунін - Лунін відбив пенальті у кубковому матчі за «Леганес»
    Андрій Лунін
    Фото взяте з сайту 112.ua

    «Леганес» веде боротьбу за потрапляння в 1/8-мої фіналу Кубка Іспанії з «Райо Вальєкано»

    Перший матч між цими командами завершився внічию 2:2, а другий проходить у ці хвилини на полі «Райо Вальєкано». Ворота команди Пеллегріні, як і у першому матчі протистояння, захищає українець Андрій Лунін.

    Захищає впевнено. Крім кількох сейвів, здійснених безпосередні у грі, воротар збірної України на 35-й хвилині відбив пенальті. Одинадцятиметровий виконував нападник «Райо Вальєкано» Бебе, але Лунін вгадав напрямок польоту м'яча і впевнено відвів загрозу.

    На даний момент «Леганес» виграє у «Райо Вальєкано» з рахунком 1:0. 

    Джерело: ua-football.com

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