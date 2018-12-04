Лунін відбив пенальті у кубковому матчі за «Леганес»
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Розсилка
Андрій Лунін
Фото взяте з сайту 112.ua
«Леганес» веде боротьбу за потрапляння в 1/8-мої фіналу Кубка Іспанії з «Райо Вальєкано»
Перший матч між цими командами завершився внічию 2:2, а другий проходить у ці хвилини на полі «Райо Вальєкано». Ворота команди Пеллегріні, як і у першому матчі протистояння, захищає українець Андрій Лунін.
Захищає впевнено. Крім кількох сейвів, здійснених безпосередні у грі, воротар збірної України на 35-й хвилині відбив пенальті. Одинадцятиметровий виконував нападник «Райо Вальєкано» Бебе, але Лунін вгадав напрямок польоту м'яча і впевнено відвів загрозу.
На даний момент «Леганес» виграє у «Райо Вальєкано» з рахунком 1:0.
Джерело: ua-football.com