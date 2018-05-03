Львівський клуб «Барком-Кажани» - чемпіон України з волейболу
- Сьогодні, 14:55
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Фото: ВК Барком-Кажани
У фінальній серії підопічні Угica Крастiньша переграли харківський «Локомотив»
29 квітня, у Харкові визначився чемпіон України 2017\18 серед чоловічих команд Суперліги України з волейболу.
Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.
У п'ятому вирішальному матчі львiвський клуб «Барком-Кажани» перемiг харкiвський «Локомотив» з рахунком 3:1.
Таким чином, рахунок у фiнальнiй серiї став 3-2 на користь пiдопiчних Угica Крастiньша.
Таким чином, львівська команда «Барком-Кажани» - чемпiон Суперлiги України 2017/18.
Суперліга України з волейболу
Чоловіки (фінал)
«Локомотив» (Харків) – «Барком-Кажани» (Львів) 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)
Нагадаємо, що за регламентом чемпіонату України фінальна серія тривала до трьох перемог.