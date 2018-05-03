Львівський клуб «Барком-Кажани» - чемпіон України з волейболу

У фінальній серії підопічні Угica Крастiньша переграли харківський «Локомотив»

29 квітня, у Харкові визначився чемпіон України 2017\18 серед чоловічих команд Суперліги України з волейболу. Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України. У п'ятому вирішальному матчі львiвський клуб «Барком-Кажани» перемiг харкiвський «Локомотив» з рахунком 3:1. Таким чином, рахунок у фiнальнiй серiї став