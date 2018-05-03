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    Львівський клуб «Барком-Кажани» - чемпіон України з волейболу

    У фінальній серії підопічні Угica Крастiньша переграли харківський «Локомотив»
    29 квітня, у Харкові визначився чемпіон України 2017\18 серед чоловічих команд Суперліги України з волейболу. Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України. У п'ятому вирішальному матчі львiвський клуб «Барком-Кажани» перемiг харкiвський «Локомотив» з рахунком 3:1. Таким чином, рахунок у фiнальнiй серiї став
    • Сьогодні, 14:55
    • Розсилка
    Фото: ВК Барком-Кажани
    Фото: ВК Барком-Кажани

    У фінальній серії підопічні Угica Крастiньша переграли харківський «Локомотив»

    29 квітня, у Харкові визначився чемпіон України 2017\18 серед чоловічих команд Суперліги України з волейболу.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

    У п'ятому вирішальному матчі львiвський клуб «Барком-Кажани» перемiг харкiвський «Локомотив» з рахунком 3:1.

    Таким чином, рахунок у фiнальнiй серiї став 3-2 на користь пiдопiчних Угica Крастiньша.

    Таким чином, львівська команда «Барком-Кажани» - чемпiон Суперлiги України 2017/18.

    Суперліга України з волейболу

    Чоловіки (фінал)

    «Локомотив» (Харків) – «Барком-Кажани» (Львів) 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)

    Нагадаємо, що за регламентом чемпіонату України фінальна серія тривала до трьох перемог.

    чемпіонат України Волейбол
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