Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Сінгапуру
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Фото взяте з сайту ua-football.com
Цього разу перегони проходили у темний час доби
Лідер сезону Люїс Хемілтон зміцнив своє становище у чемпіонаті Формули-1, перемігши у Гран-прі Сінгапуру.
Впевнено стартувавши з першого місця, він зміг зберегти лідерство на протязі всієї гонки і досить спокійно фінішував на переможній позиції.
Конкуренцію йому спочатку намагався скласти Себастьян Феттель.
На старті він зміг поліпшити становище, пересунувшись з третього на друге місце.
Але реального суперництва не вийшло - Хемілтон зберігав безпечний відрив.
А потім Ferrari гарячковою тактикою піт-стопів остаточно зруйнувала надії свого лідера.
Джерело: terrikon.com