Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Сінгапуру



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Цього разу перегони проходили у темний час доби

Лідер сезону Люїс Хемілтон зміцнив своє становище у чемпіонаті Формули-1, перемігши у Гран-прі Сінгапуру.

Впевнено стартувавши з першого місця, він зміг зберегти лідерство на протязі всієї гонки і досить спокійно фінішував на переможній позиції.

Конкуренцію йому спочатку намагався скласти Себастьян Феттель.

На старті він зміг поліпшити становище, пересунувшись з третього на друге місце.

Але реального суперництва не вийшло - Хемілтон зберігав безпечний відрив.

А потім Ferrari гарячковою тактикою піт-стопів остаточно зруйнувала надії свого лідера.

Джерело: terrikon.com