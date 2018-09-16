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    Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Сінгапуру

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Сінгапуру
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Цього разу перегони проходили у темний час доби

    Лідер сезону Люїс Хемілтон зміцнив своє становище у чемпіонаті Формули-1, перемігши у Гран-прі Сінгапуру.

    Впевнено стартувавши з першого місця, він зміг зберегти лідерство на протязі всієї гонки і досить спокійно фінішував на переможній позиції.

    Конкуренцію йому спочатку намагався скласти Себастьян Феттель.

    На старті він зміг поліпшити становище, пересунувшись з третього на друге місце.

    Але реального суперництва не вийшло - Хемілтон зберігав безпечний відрив.

    А потім Ferrari гарячковою тактикою піт-стопів остаточно зруйнувала надії свого лідера.

    Джерело: terrikon.com

    Формула-1
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