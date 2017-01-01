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    «Манчестер Сіті» хоче посилитися гравцем «Шахтаря»

    Очікується, що найближчим часом англійці зроблять запит на трансфер бразильця
    Півзахисник «Шахтаря» Фред може перебратися в «Манчестер Сіті» в наступне літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Daily Mail. Хавбек «гірників» чудово проявив себе під час групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема в матчах з «Манчестер Сіті», і вразив тренерський штаб «містян».
    • Сьогодні, 11:27
    • Розсилка
    Фред
    Фред

    Очікується, що найближчим часом англійці зроблять запит на трансфер бразильця

    Півзахисник «Шахтаря» Фред може перебратися в «Манчестер Сіті» в наступне літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Daily Mail.

    Хавбек «гірників» чудово проявив себе під час групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема в матчах з «Манчестер Сіті», і вразив тренерський штаб «містян». Жузепе Гвардіола вважає, що Фред може значно посилити центр поля команди. Про це повідомляє видання Daily Mail.

    Очікується, що найближчим часом англійці зроблять запит на трансфер бразильця, який може відбутися після завершення сезону.

    Відзначимо, що «Манчестер Сіті» і «Шахтар» лідирують у внутрішніх чемпіонатах, а також вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів. Українці в 1/8 фіналу турніру зустрінуться з «Ромою», а британці - з «Базелем».

    Джерело: xsport.ua

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