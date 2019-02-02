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    Марина Бех-Романчук розпочала сезон з особистого рекорду

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    Марина Бех-Романчук продовжує прогресувати - Марина Бех-Романчук розпочала сезон з особистого рекорду
    Марина Бех-Романчук продовжує прогресувати
    IAAF.org

    Українка знову відзначилася сильним виступом у Берліні

    На змаганнях ISTAF INDOOR в Берліні (Німеччина) представниця України Марина Бех-Романчук у стрибках в довжину з особистим рекордом посіла друге місце, показавши результат 6,73 м. Свій особистий найкращий результат у приміщеннях Марина покращила на два сантиметри.

    Зараз українка поступилася лише новому лідеру світового сезону Малайці Мігамбо з Німеччини, яка показала результат 6,99 м.

    Нагадаємо, що торік Марина Бех стала срібною призеркою чемпіонату Європи в тому ж Берліні і стрибнула на ті ж 6,73 м, але на відкритій арені. 

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