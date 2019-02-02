Марина Бех-Романчук розпочала сезон з особистого рекорду



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Марина Бех-Романчук продовжує прогресувати IAAF.org

Українка знову відзначилася сильним виступом у Берліні

На змаганнях ISTAF INDOOR в Берліні (Німеччина) представниця України Марина Бех-Романчук у стрибках в довжину з особистим рекордом посіла друге місце, показавши результат 6,73 м. Свій особистий найкращий результат у приміщеннях Марина покращила на два сантиметри.



Зараз українка поступилася лише новому лідеру світового сезону Малайці Мігамбо з Німеччини, яка показала результат 6,99 м.



Нагадаємо, що торік Марина Бех стала срібною призеркою чемпіонату Європи в тому ж Берліні і стрибнула на ті ж 6,73 м, але на відкритій арені.