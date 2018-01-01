«Маріуполь» підписав контракт з македонським захисником
- Сьогодні, 08:08
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Бесір Демірі. Фото: kfshkendija.com
23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника
Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі уклав угоду з «Маріуполем».
Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди.
Офіційний сайт «Вардара» поки оголосив тільки про припинення співпраці з Демірі.
23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника.
У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара».
Також в активі Демірі два товариські матчі в складі збірної Македонії.
Джерело: ua.tribuna.com