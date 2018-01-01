«Маріуполь» підписав контракт з македонським захисником

23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника

Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі уклав угоду з «Маріуполем». Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди. Офіційний сайт «Вардара» поки оголосив тільки про припинення співпраці з Демірі. 23-річний македонець здатний закрити проблемну