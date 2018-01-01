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    «Маріуполь» підписав контракт з македонським захисником

    23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника
    Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі уклав угоду з «Маріуполем». Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди. Офіційний сайт «Вардара» поки оголосив тільки про припинення співпраці з Демірі. 23-річний македонець здатний закрити проблемну
    • Сьогодні, 08:08
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    Бесір Демірі. Фото:&nbsp;<span>kfshkendija.com</span>
    Бесір Демірі. Фото: kfshkendija.com

    23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника

    Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі уклав угоду з «Маріуполем».

    Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди.

    Офіційний сайт «Вардара» поки оголосив тільки про припинення співпраці з Демірі.

    23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника.

    У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара».

    Також в активі Демірі два товариські матчі в складі збірної Македонії.

    Джерело: ua.tribuna.com

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