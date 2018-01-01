Мексиканський футболіст убив арбітра, який показав йому червону картку
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Червона картка у футболі
Горе-футболіст напав на арбітра і завдав йому численних ударівСправжньою трагедією обернувся аматорський поєдинок в Мексиці. Суддя Хосе Вальдемар Ернандес Капетільо, який прийняв рішення видалити з поля одного з учасників матчу, зіткнувся з неадекватною реакцією гравця.
Горе-футболіст напав на арбітра і почав завдавати численних ударів. У рефері діагностували важку травму мозку. Суддя впав у кому, а через тиждень помер.
Злочинця одразу ж взяли під варту. Керівник Асоціації футбольних арбітрів Мексики Валентин Рамірес висловив надію, що молодика чекає суворе покарання.
Джерело: Террикон