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    Мексиканський футболіст убив арбітра, який показав йому червону картку

    Горе-футболіст напав на арбітра і завдав йому численних ударів
    Справжньою трагедією обернувся аматорський поєдинок в Мексиці. Суддя Хосе Вальдемар Ернандес Капетільо, який прийняв рішення видалити з поля одного з учасників матчу, зіткнувся з неадекватною реакцією гравця. Горе-футболіст напав на арбітра і почав завдавати численних ударів. У рефері діагностували важку травму мозку. Суддя впав у кому, а через
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    Червона картка у футболі
    Червона картка у футболі

    Горе-футболіст напав на арбітра і завдав йому численних ударів

    Справжньою трагедією обернувся аматорський поєдинок в Мексиці. Суддя Хосе Вальдемар Ернандес Капетільо, який прийняв рішення видалити з поля одного з учасників матчу, зіткнувся з неадекватною реакцією гравця.

    Горе-футболіст напав на арбітра і почав завдавати численних ударів. У рефері діагностували важку травму мозку. Суддя впав у кому, а через тиждень помер.

    Злочинця одразу ж взяли під варту. Керівник Асоціації футбольних арбітрів Мексики Валентин Рамірес висловив надію, що молодика чекає суворе покарання.

    Джерело: Террикон

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