Мессі повернув собі статус найдорожчого футболіста світу

Аналітики вирішили істотно підвищити вартість головних зірок світового футболу

Форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі повернувся на перший рядок рейтингу найдорожчих гравців світу за версією порталу Transfermarkt. Аналітики з урахуванням нових тенденцій на світовому трансферному ринку прийняли рішення істотно підвищити вартість головних зірок світового футболу і перспективних молодих гравців.



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Ліонель Мессі. Фото: Getty Images

Аналітики вирішили істотно підвищити вартість головних зірок світового футболу

Форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі повернувся на перший рядок рейтингу найдорожчих гравців світу за версією порталу Transfermarkt.

Аналітики з урахуванням нових тенденцій на світовому трансферному ринку прийняли рішення істотно підвищити вартість головних зірок світового футболу і перспективних молодих гравців.

Трансферний цінник Ліонеля Мессі збільшився до рекордних 180 мільйонів, що дозволило аргентинцеві випередити свого колишнього одноклубника Неймара.

Володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду підвищив свою вартість тільки на 10 мільйонів, а лідер «Атлетіко» Антуан Грізманн став четвертим футболістом, трансфер вартість якого становить як мінімум 100 мільйонів євро.

Топ-10 дорогих футболістів світу за версією Transfermarkt:

1. Ліонель Мессі ( «Барселона» / Аргентина) - 180 млн євро;

2. Неймар ( «ПСЖ» / Бразилія) - 150 млн євро;

3. Кріштіану Роналду ( «Реал» / Португалія) - 120 млн євро;

4. Антуан Грізманн ( «Атлетіко» / Франція) - 100 млн євро;

5. Кіліан Мбаппе ( «ПСЖ» / Франція) - 90 млн євро;

6. Пауло Диба ( «Ювентус» / Аргентина) - 85 млн євро;

7. Усмана Дембеле ( «Барселона» / Франція) - 80 млн євро;

8. Харрі Кейн ( «Тоттенхем» / Англія) - 80 млн євро;

9. Тоні Кроос ( «Реал» / Німеччина) - 80 млн євро;

10. Роберт Левандовскі ( «Баварія» / Німеччина) - 80 млн євро.

А п'ятірка найдорожчих футболістів України виглядає наступним чином:

1. Андрій Ярмоленко ( «Боруссія» Д) - 25 млн євро;

2. Євген Коноплянка ( «Шальке») - 12,5 млн євро;

3. Марлос ( «Шахтар») - 10 млн євро;

4. Тарас Степаненко ( «Шахтар») - 8,5 млн євро;

5. Віктор Коваленко ( «Шахтар») - 6 млн євро.

Джерело: Hronika.info