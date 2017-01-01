Мессі розповів, як відхід Неймара допоміг «Барселоні» стати сильніше

Мессі вважає, що продаж Неймара змусив «Барселону» змінити стиль гри

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі вважає, що відхід з команди форварда Неймара в «ПСЖ» дозволив блаугранасу поліпшити дії в обороні. Аргентинець також визнав, що з відходом бразильця каталонці втратили хорошого гравця в атакуючій лінії. Мессі вважає, що продаж Неймара змусив «Барселону» змінити стиль гри.



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Мессі вважає, що продаж Неймара змусив «Барселону» змінити стиль гри

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі вважає, що відхід з команди форварда Неймара в «ПСЖ» дозволив блаугранасу поліпшити дії в обороні.

Аргентинець також визнав, що з відходом бразильця каталонці втратили хорошого гравця в атакуючій лінії. Мессі вважає, що продаж Неймара змусив «Барселону» змінити стиль гри.

«Чи стала «Барселона» діяти більш оборонно? Відхід Неймара змусив нас змінити стиль гри. Втратили дуже хорошого футболіста атаки, але його продаж посилив нас в оборонному аспекті», - цитує слова форварда каталонців Football Espana, посилаючись на Marca.

«Виглядаємо більш захищеними в центрі поля. Як результат - маємо більше порядку в обороні, що робить нас сильнішими», - завершив Мессі.

За перехід Неймара в «ПСЖ» каталонський клуб отримав 222 мільйони євро, які були прописані в угоді гравця.

З тих пір, як бразилець посилив парижан, він зіграв в 14 матчах у всіх турнірах і забив 13 м'ячів.