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    Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами

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    <span class="tlid-translation translation"><span title="">Аргентинець</span> <span title="">проявив</span> <span title="">жонглерські</span> <span title="" class="alt-edited">здібності</span></span> - Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами
    Аргентинець проявив жонглерські здібності

    Ліонель відмінив закони фізики

    31-річний аргентинський нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі знову похизувався відмінною технікою.

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    На відео Мессі поставив пляшку на м'яч і обережно виконав удар, після якого пляшка здійнялася в повітря, зробила подвійне сальто і приземлилася на дно. До того ж сам м'яч влучив у кільце на підставці.

    У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 29 м'ячів і віддав 17 результативних передач.

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