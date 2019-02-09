Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами
-
Розсилка
Аргентинець проявив жонглерські здібності
Ліонель відмінив закони фізики
31-річний аргентинський нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі знову похизувався відмінною технікою.
Messi being GOAT. pic.twitter.com/WR7ieS0kZt— SPORTbible (@sportbible) 8 лютого 2019 р.
Читайте також
На відео Мессі поставив пляшку на м'яч і обережно виконав удар, після якого пляшка здійнялася в повітря, зробила подвійне сальто і приземлилася на дно. До того ж сам м'яч влучив у кільце на підставці.
У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 29 м'ячів і віддав 17 результативних передач.