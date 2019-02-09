Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аргентинець проявив жонглерські здібності

Ліонель відмінив закони фізики

31-річний аргентинський нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі знову похизувався відмінною технікою.

На відео Мессі поставив пляшку на м'яч і обережно виконав удар, після якого пляшка здійнялася в повітря, зробила подвійне сальто і приземлилася на дно. До того ж сам м'яч влучив у кільце на підставці.

У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 29 м'ячів і віддав 17 результативних передач.