  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мессі забив 6000-й гол «Барселони» в Прімері

    • Розсилка
    <span>Ліонель Мессі.&nbsp; Фото Getty Images</span> - Мессі забив 6000-й гол «Барселони» в Прімері
    Ліонель Мессі.  Фото Getty Images

    «Барселона» здобула впевнену домашню перемогу з рахунком 3:0

    Форвард «Барселони» Ліонель Мессі довів кількість голів своєї команди в Ла Лізі до 6000.

    Про це повідомляє офіційний сайт «блаугранас».

    У матчі «Барселона» – «Алавес» на 64-й хвилині Ліонель Мессі заробив штрафний, який сам і реалізував.

    Цей гол став 6000-м для «Барселони» в чемпіонатах Іспанії. 

    Для цього показника їм знадобилося зіграти всього 2801 матч, починаючи з 1929 року.

    Попереду Барселони лише їх принциповий суперник «Реал».

    «Бланкос» забили 6041 м'яч, зігравши при цьому 2800 поєдинків.

    Примітно, що саме Мессі забив 5000-й гол каталонської команди в іспанській Прімері.

    Сталося це дев‘ять років тому, в матчі проти «Расінга».

    З того моменту аргентинець забив 338 голів та віддав 125 асистів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ