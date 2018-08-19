Мессі забив 6000-й гол «Барселони» в Прімері



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Ліонель Мессі. Фото Getty Images

«Барселона» здобула впевнену домашню перемогу з рахунком 3:0

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі довів кількість голів своєї команди в Ла Лізі до 6000.

Про це повідомляє офіційний сайт «блаугранас».

У матчі «Барселона» – «Алавес» на 64-й хвилині Ліонель Мессі заробив штрафний, який сам і реалізував.

Цей гол став 6000-м для «Барселони» в чемпіонатах Іспанії.

Для цього показника їм знадобилося зіграти всього 2801 матч, починаючи з 1929 року.

Попереду Барселони лише їх принциповий суперник «Реал».

«Бланкос» забили 6041 м'яч, зігравши при цьому 2800 поєдинків.

Примітно, що саме Мессі забив 5000-й гол каталонської команди в іспанській Прімері.

Сталося це дев‘ять років тому, в матчі проти «Расінга».

З того моменту аргентинець забив 338 голів та віддав 125 асистів.