Мессі забив 6000-й гол «Барселони» в Прімері
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«Барселона» здобула впевнену домашню перемогу з рахунком 3:0
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі довів кількість голів своєї команди в Ла Лізі до 6000.
Про це повідомляє офіційний сайт «блаугранас».
У матчі «Барселона» – «Алавес» на 64-й хвилині Ліонель Мессі заробив штрафний, який сам і реалізував.
Цей гол став 6000-м для «Барселони» в чемпіонатах Іспанії.
Для цього показника їм знадобилося зіграти всього 2801 матч, починаючи з 1929 року.
Попереду Барселони лише їх принциповий суперник «Реал».
«Бланкос» забили 6041 м'яч, зігравши при цьому 2800 поєдинків.
Примітно, що саме Мессі забив 5000-й гол каталонської команди в іспанській Прімері.
Сталося це дев‘ять років тому, в матчі проти «Расінга».
З того моменту аргентинець забив 338 голів та віддав 125 асистів.