Міжнародний союз біатлоністів залишив етап Кубка світу в Тюмені в розкладі поточного сезону
- Сьогодні, 13:13
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Також в Росії відбудуться етапи Кубка IBU в Уваті і Ханти-Мансійську
Міжнародний союз біатлоністів зберіг етап Кубка світу в Тюмені в розкладі сезону 2017/18.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Крім цього, етапи Кубка IBU в Уваті і Ханти-Мансійську також не перенесені в інші міста.
Заявляється, що ні МОК, ні IBU з самого початку не мали побоювань з приводу якості проведення змагань в Росії.
Також Асоціації міжнародних федерацій зимових олімпійських видів спорту погодилися, що всі старти, які були заплановані в Росії в поточному сезоні, не повинні бути перенесені.
Таким чином, етап Кубка світу в Тюмені пройде з 20 по 25 березня, а етапи Кубка IBU в Уваті і Ханти-Мансійську відбудуться з 9 по 11 березня і з 13 по 17 березня відповідно.
Зазначимо, що раніше IBU позбавив Тюмень чемпіонату світу-2021, а також виключив російський місто з календаря на сезон Кубка світу 2018/19.
Раніше американська біатлоністка Сьюзан Данклі заявила про те, що не має наміру у поточному сезоні брати участь в етапі Кубку світу, який пройде у Тюмені.
Джерело: xsport.ua