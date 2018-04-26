Московська стала чотириразовою чемпіонкою України з фехтування на рапірах

У фіналі Анастасія виграла у Ганни Тараненко

Миколаївська рапіристка Анастасія Московська четвертий раз у кар'єрі виграла чемпіонат України з фехтування. У фінальному поєдинку Московська здобула перемогу над 17-річною Ганною Тараненко з Києва, закінчивши зустріч з рахунком 15:9, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. Для Анастасії це вже четвертий титул на



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Фото wz.lviv.ua

У фіналі Анастасія виграла у Ганни Тараненко

Миколаївська рапіристка Анастасія Московська четвертий раз у кар'єрі виграла чемпіонат України з фехтування.

У фінальному поєдинку Московська здобула перемогу над 17-річною Ганною Тараненко з Києва, закінчивши зустріч з рахунком 15:9, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Для Анастасії це вже четвертий титул на подібному турнірі. Раніше фехтувальниця з Миколаєва ставала чемпіонкою у 2011, 2015 та 2016 роках.

Бронзовими призерами стали представниці столиці: Катерина Ченцова й Ольга Лелейко.

Ченцова програла у півфіналі Тараненко, поступившись з рахунком 5:15, а Лелейко не впоралася з Московською – 7:15.

У командній першості впевнену перемогу здобули фехтувальниці, які виступали за «Київ-1»: Олександра Буденко, Ольга Лелейко, Катерина Ченцова й Олександра Сенюта.

У підсумковій зустрічі дня київські рапіристки виявилися сильнішими за збірну «Закарпаття-1», у складі якої були Христина Куришко, Ангеліна Цимболинець, Марія Кривонос та Аліна Рапинець. Поєдинок закінчився з рахунком 45:27 на користь спортсменок з Києва.

Володарками бронзових медалей стали Анна Тараненко, Ольга Сопіт, Дар'я Миронюк та Анастасія Садій, які представляли «Київ-2».

У бронзовому бою киянки виграли у представниць Миколаєва Анастасії Московської, Лілії Войченко, Анастасії Єрофеєнко й Аліни Осадчої з рахунком 45:38.