Моурінью заплатить 2 млн євро за приховування доходів від іспанської податкової



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Жозе Моурінью

Також Моурінью отримає 12 місяців тюремного ув'язнення. Термін буде умовним

Колишній головний тренер «Реала» і «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью вирішив питання щодо порушення ним законодавства в Іспанії.

Португалець досяг угоди з іспанською податковою. Моурінью прийняв звинувачення в несплаті податків на іміджеві права на суму близько 2 мільйонів євро в 2011-2012 роках, коли він очолював «Реал».

Він компенсує цю суму в державну казну і уникне штрафу в розмірі 3,3 мільйона євро, який він міг би виплатити, якби не прийняв звинувачення.

Також Моурінью отримає 12 місяців тюремного ув'язнення. Термін буде умовним, оскільки в іспанському законодавстві немає реальних термінів за економічні злочини, вчинені вперше.