  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Моурінью заплатить 2 млн євро за приховування доходів від іспанської податкової

    • Розсилка
    Жозе Моурінью - Моурінью заплатить 2 млн євро за приховування доходів від іспанської податкової
    Жозе Моурінью

    Також Моурінью отримає 12 місяців тюремного ув'язнення. Термін буде умовним

    Колишній головний тренер «Реала» і «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью вирішив питання щодо порушення ним законодавства в Іспанії.

    Португалець досяг угоди з іспанською податковою. Моурінью прийняв звинувачення в несплаті податків на іміджеві права на суму близько 2 мільйонів євро в 2011-2012 роках, коли він очолював «Реал».

    Він компенсує цю суму в державну казну і уникне штрафу в розмірі 3,3 мільйона євро, який він міг би виплатити, якби не прийняв звинувачення.

    Також Моурінью отримає 12 місяців тюремного ув'язнення. Термін буде умовним, оскільки в іспанському законодавстві немає реальних термінів за економічні злочини, вчинені вперше.

    Читайте також
    Манчестер тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ