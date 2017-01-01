На бразильського футболіста «Шахтаря» претендує ще і турецький гранд

«Фенербахче» спробує домовитися з донецьким клубом про перехід Бернарда

«Фенербахче» у січні хоче підписати атакуючого хавбека донецького «Шахтаря» Бернарда. Принаймні, про це повідомляє видання AMK. Турецький клуб знає, що контракт футболіста з «гірниками» закінчується наприкінці нинішнього сезону, а тому у січні має намір домовитися з донеччанами про перехід бразильця за вигідною



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«Фенербахче» спробує домовитися з донецьким клубом про перехід Бернарда

«Фенербахче» у січні хоче підписати атакуючого хавбека донецького «Шахтаря» Бернарда.

Принаймні, про це повідомляє видання AMK.

Турецький клуб знає, що контракт футболіста з «гірниками» закінчується наприкінці нинішнього сезону, а тому у січні має намір домовитися з донеччанами про перехід бразильця за вигідною для обох клубів ціною.

«Фенербахче» розраховує, що «Шахтар» не чинитиме перешкод угоді, щоб не втратити Бернарда влітку 2018 року безкоштовно.

Про бажання самого бразильця перейти у стамбульський гранд не повідомляється, передає «Шахта.орг».

У нинішньому сезоні Бернард провів 15 матчів у Прем’єр-лізі, відзначившись п’ятьма голами й однією передачею.

Нагадаємо, у «Шахтарі» підтвердили тільки те, що Фредом та Ісмаїлі цікавляться інші клуби.

Водночас, Бернардом зацікавилися «Челсі», «Арсенал» і «Ліверпуль».

Також одним з лідерів «Шахтаря» цікавиться «Палмейрас».