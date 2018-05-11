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    На «Діамантовій лізі» у Шанхаї виступлять дві українки

    • Сьогодні, 22:26
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    Оксана Окунєва
    Оксана Окунєва

    У секторі зі стрибків у висоту очікуватимемо Оксану Окунєву і Катерину Табашник

    12 травня Шанхай прийматиме другий етап «Діамантової ліги»-2018.

    Як і кількома днями раніше у Катарі, у Китаї Україна буде представлена лише в одній дисципліні – стрибках у висоту.

    Щоправда, цього разу жіночих, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    7 травня ІААF опублікувала заявочні списки шанхайського етапу.

    У секторі зі стрибків у висоту очікуватимемо Оксану Окунєву і Катерину Табашник.

    Основними суперницями українок будуть фаворитка змагань Марія Ласіцкене, а також болгарка Мірела Демірева, німкеня Марі-Лоуренс Юнгфляйш, американка Ініка МакФерзон і Леверн Спенсер з Сент-Люсії.

    Зазначимо, що стрибки на два метри і вище серед учасниць змагань у Китаї є в активі лише у двох дівчат – Ласіцкене і Юнгфляйш.

    Особисті ж рекорди українок наразі 1,98 м у Окунєвої і 1,95 м у Табашник.

    легка атлетика
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