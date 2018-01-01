На другому зборі в Іспанії «Динамо» зіграє шість контрольних матчів

Всі суперники вже відомі

Затверджено список контрольних матчів, які проведе київське «Динамо» під час другого тренувального збору в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Команда повернулася до Києва одразу після заключного контрольного матчу першого збору проти софійського ЦСКА, після чого гравці отримали кілька днів на відпочинок. 1



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Фото: ФК Динамо

Всі суперники вже відомі

Затверджено список контрольних матчів, які проведе київське «Динамо» під час другого тренувального збору в Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Команда повернулася до Києва одразу після заключного контрольного матчу першого збору проти софійського ЦСКА, після чого гравці отримали кілька днів на відпочинок.

1 лютого динамівці знову вирушать чартерним рейсом до Малаги, а звідти – автобусом до Естепони, де у готелі Kempinski Bahía проведуть ще два тижні, протягом яких тренуватимуться у Футбольному центрі Марбельї та проведуть шість товариських зустрічей.

З Іспанії команда вирушить до Греції, де 15 лютого зустрінеться з афінським клубом АЕК у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

До вашої уваги список суперників «біло-синіх» під час другого збору:

3 лютого. 17:30. Марбелья. Міський стадіон. «Динамо» - «Естерсунд» (Швеція)

4 лютого. 17:30. Дама-да-Ноче. «Динамо» - «Академія Пушкаша» (Угорщина)

7 лютого. 17:30. Футбольний центр Марбельї. «Динамо» - «Хебей Чайна Форчун» (Китай)

8 лютого. 17:30. Футбольний центр Марбельї. «Динамо» - «Тяньцзінь Теда» (Китай)

10 лютого. 17:30. Футбольний центр Марбельї. «Динамо» - «Відеотон» (Угорщина)

11 лютого. 17:30. Марбелья. Міський стадіон. «Динамо» - «Сарпсборг 08» (Норвегія)