На Київщині відіграли перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жінок



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Фото ФХТУ

МСК «Сумчанка» захопила лідерство з першого ж туру

21-23 вересня у Борисполі проходив перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Результати ігор:

21 вересня

«Сумчанка» (Суми) – «СумДУ» (Суми) – 12:0

«ІФК СумДПУ» (Суми) – Збірна Полтавської області – 7:2

«Колос» (Бориспіль) – «Динамо» (Суми) – 5:2

22 вересня

Збірна Полтавської області – «СумДУ» – 3:0

«Динамо» – «ІФК СумДПУ» – 0:10

«Колос» – МСК «Сумчанка» – 0:4

23 вересня

«Сумчанка» – «ІФК СумДПУ» – 7:0

«Динамо» – Збірна Полтавської обл. – 4:2

«Колос» – «СумДУ» – 5:0

Після першого туру у «Сумчанки» 12 очок, далі йдуть «ІФК СумДПУ», «Колос» – по 9, Збірна Полтавщини, «Динамо» – по 6, «СумДУ» – 3.

Наступний тур пройде за два тижні, також у Борисполі.