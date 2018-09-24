На Київщині відіграли перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жінок
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МСК «Сумчанка» захопила лідерство з першого ж туру
21-23 вересня у Борисполі проходив перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Результати ігор:
21 вересня
«Сумчанка» (Суми) – «СумДУ» (Суми) – 12:0
«ІФК СумДПУ» (Суми) – Збірна Полтавської області – 7:2
«Колос» (Бориспіль) – «Динамо» (Суми) – 5:2
22 вересня
Збірна Полтавської області – «СумДУ» – 3:0
«Динамо» – «ІФК СумДПУ» – 0:10
«Колос» – МСК «Сумчанка» – 0:4
23 вересня
«Сумчанка» – «ІФК СумДПУ» – 7:0
«Динамо» – Збірна Полтавської обл. – 4:2
«Колос» – «СумДУ» – 5:0
Після першого туру у «Сумчанки» 12 очок, далі йдуть «ІФК СумДПУ», «Колос» – по 9, Збірна Полтавщини, «Динамо» – по 6, «СумДУ» – 3.
Наступний тур пройде за два тижні, також у Борисполі.