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    На Київщині відіграли перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жінок

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    Фото ФХТУ - На Київщині відіграли перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жінок
    Фото ФХТУ

    МСК «Сумчанка» захопила лідерство з першого ж туру

    21-23 вересня у Борисполі проходив перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Результати ігор:

    21 вересня

    «Сумчанка» (Суми) – «СумДУ» (Суми) – 12:0
    «ІФК СумДПУ» (Суми) – Збірна Полтавської області – 7:2
    «Колос» (Бориспіль) – «Динамо» (Суми) – 5:2

    22 вересня

    Збірна Полтавської області – «СумДУ» – 3:0
    «Динамо» – «ІФК СумДПУ» – 0:10
    «Колос» – МСК «Сумчанка» – 0:4

    23 вересня

    «Сумчанка» – «ІФК СумДПУ» – 7:0
    «Динамо» – Збірна Полтавської обл. – 4:2
    «Колос» – «СумДУ» – 5:0

    Після першого туру у «Сумчанки» 12 очок, далі йдуть «ІФК СумДПУ», «Колос» – по 9, Збірна Полтавщини, «Динамо» – по 6, «СумДУ» – 3.

    Наступний тур пройде за два тижні, також у Борисполі.

    чемпіонат України Київщина хокей
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