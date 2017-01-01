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    На марафоні у Макао українка Шафар потрапила у призову трійку

    Олександра фінішувала з другим результатом, поступившись лише представниці Бахрейну
    Українка Олександра Шафар фінішувала другою на міжнародному марафоні у Макао. Змагання відбулися 3 грудня, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Шафар подолала дистанцію за 2:33:06 год. Швидше марафон у Макао пробігла лише Юніс Джепкіруі Кірва з Бахрейну (2:29:12). У 2015 році переможцем марафону у Макао у змаганнях серед
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    Олександра фінішувала з другим результатом, поступившись лише представниці Бахрейну

    Українка Олександра Шафар фінішувала другою на міжнародному марафоні у Макао.

    Змагання відбулися 3 грудня, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Шафар подолала дистанцію за 2:33:06 год. Швидше марафон у Макао пробігла лише Юніс Джепкіруі Кірва з Бахрейну (2:29:12).

    У 2015 році переможцем марафону у Макао у змаганнях серед чоловіків став чоловік Олександри Віталій Шафар, а серед жінок найшвидшою тоді була Олена Шурхно.

    Мала Україна переможця і у 2009 році – тоді найкращим став Михайло Іверук.

    У цьогорічному марафоні Ігор Русс замкнув вісімку найсильніших серед чоловіків з результатом 2:16:58 год. Переміг кенієць Фелікс Кіпту Кірва (2:10:01).

    Минулого вік-енду Дар’я Михайлова взяла участь у змаганнях Course de l'Escalade у Женеві та фінішувала десятою на дистанції 7,32км (25:19 хв). Перемогла ефіопка Гелен Бекеле (23:49).

    Нагадаємо, володарка національного рекорду Білорусі отримала українське громадянство.

    марафон легка атлетика
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