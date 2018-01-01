На перегляді у «Акжайика» знаходяться двоє українців, які взяли участь у спарингу клубу

Голами у цьому матчі відзначилися наші співвітчизники

ФК «Акжайик» розійшовся миром з єреванським «Бананцем» в товариському матчі в рамках навчально-тренувального збору. Про це повідомляє видання Footboom. У казахстанського клубу на 66-й хвилині відзначився українець Іван Матяж, а «Бананц» зрівняв рахунок завдяки невдалій зрізку ще одного нашого співвітчизника