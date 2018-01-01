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    На перегляді у «Акжайика» знаходяться двоє українців, які взяли участь у спарингу клубу

    Голами у цьому матчі відзначилися наші співвітчизники
    ФК «Акжайик» розійшовся миром з єреванським «Бананцем» в товариському матчі в рамках навчально-тренувального збору. Про це повідомляє видання Footboom. У казахстанського клубу на 66-й хвилині відзначився українець Іван Матяж, а «Бананц» зрівняв рахунок завдяки невдалій зрізку ще одного нашого співвітчизника
    • Вчора, 21:43
    • Розсилка
    <p>Володимир Мазяр - головний тренер Акжайика. Фото: ФК Динамо</p>

    Володимир Мазяр - головний тренер Акжайика. Фото: ФК Динамо

    Голами у цьому матчі відзначилися наші співвітчизники

    ФК «Акжайик» розійшовся миром з єреванським «Бананцем» в товариському матчі в рамках навчально-тренувального збору.

    Про це повідомляє видання Footboom.

    У казахстанського клубу на 66-й хвилині відзначився українець Іван Матяж, а «Бананц» зрівняв рахунок завдяки невдалій зрізку ще одного нашого співвітчизника Сергія Басова на 77-й хвилині.

    Примітно, що на перегляді в команді Мазяра знаходяться колишній півзахисник «Маріуполя» Сергій Рудика, екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш, і як повідомлялося раніше - Ігор Худоб'як.

    Товариський матч

    «Акжайик» - «Бананц» - 1:1

    Голи: Матяж (66п.) - Басов (77а.)

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