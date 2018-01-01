На перегляді у «Акжайика» знаходяться двоє українців, які взяли участь у спарингу клубу
- Вчора, 21:43
-
Розсилка
Володимир Мазяр - головний тренер Акжайика. Фото: ФК Динамо
Голами у цьому матчі відзначилися наші співвітчизники
ФК «Акжайик» розійшовся миром з єреванським «Бананцем» в товариському матчі в рамках навчально-тренувального збору.
Про це повідомляє видання Footboom.
У казахстанського клубу на 66-й хвилині відзначився українець Іван Матяж, а «Бананц» зрівняв рахунок завдяки невдалій зрізку ще одного нашого співвітчизника Сергія Басова на 77-й хвилині.
Примітно, що на перегляді в команді Мазяра знаходяться колишній півзахисник «Маріуполя» Сергій Рудика, екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш, і як повідомлялося раніше - Ігор Худоб'як.
Товариський матч
«Акжайик» - «Бананц» - 1:1
Голи: Матяж (66п.) - Басов (77а.)