На турнірі зі стрільби з лука «Золота осінь» у Львові змагаються спортсмени з п'яти країн



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На змагання приїхали лучники з Польщі, Білорусі, Великобританії й Ізраїлю

У вівторок, 11 вересня, у Львові на стадіоні «Динамо» стартував міжнародний турнір зі стрільби з лука «Золота осінь».

Місто Лева приймає ці престижні змагання уже 55-й раз, інформує офіційний сайт Львівської міської ради.

До Львова з’їхалися 250 лучників з різних куточків України, Польщі, Білорусі, Великобританії й Ізраїлю.

Змагання серед дорослих і кадетів як в олімпійському, так і у блочному луці триватимуть у Львові до суботи, 15 вересня.

У цей день лучники виборюватимуть медалі у самому серці Львова – на площі перед Оперним театром.

За словами організаторів, ці змагання мають дуже далеку історію, яка починається ще з 60-х років, і це справді є знаковою подією для львівського спорту.

Зазначається, що фінальна частина біля Оперного театру відбудеться вперше, тому львів’яни та гості міста зможуть подивитися на цей вид спорту у центральній частині міста.