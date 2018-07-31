На Закарпатті пройде чемпіонат України з гірських автоперегонів «Бескид 2018» (фото)



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Гонщики подолають відразу два етапи

4-5 серпня на території сіл Вільшинки та Лумшори, що на Перечинщині, відбудуться V та VІ етапи чемпіонату України з гірських перегонів «Бескид 2018» (IX BESKID).

Участь у змаганнях візьмуть 19 гонщиків, зокрема, з Ужгорода, Львова, Києва.

У суботу, 4 серпня учасники вийдуть на старт ділянки «Вільшинки» (довжина 2,7 кілометри), наступного дня – на старт ділянки «Лумшори» (3,1 кілометри). Протягом двох днів вони здійснюватимуть вільні, кваліфікаційні та залікові заїзди.

До заліку результату перегонів ідуть по два з трьох кращих фінальних заїздів кожного з учасників, інформує «Карпатський об’єктив».

У неділю, 5 серпня, у селі Турички Перечинського району відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів п’ятого та шостого етапів чемпіонату.

Особливістю цьогорічних перегонів є те, що гонщики піднімуться на найвищу точку змагань року (236 метрів) і тестуватимуть абсолютно нові траси з асфальтовим покриттям.

Суть гірських перегонів полягає у швидкісному підйомі. Перед стартом відбудеться ознайомлення з трасою та кваліфікаційні заїзди.

Залікові групи, у яких виступають спортсмени, формуються відповідно потужності двигуна автомобілів.