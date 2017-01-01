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    На змаганнях зі стрільби у Люксембурзі Коростильов перевершив рекорд світу

    Павло оновив світовий рекорд зі стрільби
    У місті Штрассен (Люксембург) завершилися традиційні міжнародні змагання «RIAC-2017» з кульової стрільби із пневматичної зброї. Програма змагань складалася з трьох стартів: RIAC-І (особиста та командна першість), RIAC-ІІ (особиста першість) та Кубок IBISA (особиста першість). У першому старті у стрільбі з пістолета перемогу здобув
    • Вчора, 22:00
    • Розсилка
    Павло Коростильов. Фото noc-ukr.org
    Павло Коростильов. Фото noc-ukr.org

    Павло оновив світовий рекорд зі стрільби

    У місті Штрассен (Люксембург) завершилися традиційні міжнародні змагання «RIAC-2017» з кульової стрільби із пневматичної зброї.

    Програма змагань складалася з трьох стартів: RIAC-І (особиста та командна першість), RIAC-ІІ (особиста першість) та Кубок IBISA (особиста першість).

    У першому старті у стрільбі з пістолета перемогу здобув студент Львівського училища фізичної культури Павло Коростильов.

    Результат Павла у фіналі 245,4 очка – новий рекорд України, який на 3,6 пункти перевищує попередній рекорд світу японця Томоюкі Мацуди.

    Друге місце посів Олег Омельчук з Рівного, а третє – киянин Віктор Банькін. Отож, і у командній першості українське тріо не мало собі рівних.

    У другому старті перемогу святкував Денис Кушніров з Дніпра, який у фіналі здолав Павла Коростильова – 241,2 на 240,8.

    Павло відігрався у третьому старті. І знову з результатом, який перевищує світовий рекорд – 244,2 очка. І цього разу йому опонував Олег Омельчук, який настріляв 243,8 пункти.

    У стрільбі з гвинтівки ще один вихованець ЛУФК Олег Царьков посів відповідно четверте, перше і п’яте місця.

    Джерело: lviv.comments.ua

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