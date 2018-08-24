Надія Кіченок залишає турнір у Нью-Гейвені після чвертьфіналу



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Українсько-австралійська пара завершила виступ на змаганнях у США

В 1/4 фіналу українка Надія Кіченок та Анастасія Родіонова з Австралії не зуміли обіграти сестер Кристину та Кароліну Плішкових.

Рахунок зустрічі – 4:6, 7:5, 5:10.

Боротьба на корті тривала майже півтори години, інформує btu.org.ua.

Кіченок і Родіонова лідирували по ходу двох сетів з брейком, а у підсумку кожному з дуетів вдалося оформити по чотири брейки.

На вирішальному тай-брейку чеська пара відразу ж забезпечила собі великий відрив (5:0) і далі оформила ще один міні-брейк, який став ще й матчболом у цій зустрічі.

Connecticut Open – 2018

WTA Premier

Жіночий тенісний турнір у Нью-Гейвені, США

Призовий фонд: $799,000

Чвертьфінал парного розряду

Кристина Плішкова / Кароліна Плішкова (Чехія) – Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія) – 6:4, 5:7, 10:5.