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    Надія Кіченок залишає турнір у Нью-Гейвені після чвертьфіналу

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    Фото Instagram - Надія Кіченок залишає турнір у Нью-Гейвені після чвертьфіналу
    Фото Instagram

    Українсько-австралійська пара завершила виступ на змаганнях у США

    В 1/4 фіналу українка Надія Кіченок та Анастасія Родіонова з Австралії не зуміли обіграти сестер Кристину та Кароліну Плішкових.

    Рахунок зустрічі – 4:6, 7:5, 5:10.

    Боротьба на корті тривала майже півтори години, інформує btu.org.ua.

    Кіченок і Родіонова лідирували по ходу двох сетів з брейком, а у підсумку кожному з дуетів вдалося оформити по чотири брейки.

    На вирішальному тай-брейку чеська пара відразу ж забезпечила собі великий відрив (5:0) і далі оформила ще один міні-брейк, який став ще й матчболом у цій зустрічі.

    Connecticut Open – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Гейвені, США

    Призовий фонд: $799,000

    Чвертьфінал парного розряду

    Кристина Плішкова / Кароліна Плішкова (Чехія) – Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія) – 6:4, 5:7, 10:5.

    США теніс Надія Кіченок
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