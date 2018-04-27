Наставник «Шахтаря» залишається основним претендентом на посаду тренера «Наполі»
- 27 Квiтня, 13:52
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Паулу Фонсека поки не домовився про продовження контракту з «гірниками»
Наставник «Наполі» Мауріціо Саррі роздумує над відходом з неаполітанського клубу.
Саррі поки не вирішив, чи залишиться в команді на наступний сезон.
Ним активно цікавляться «Ювентус», «Арсенал», «Челсі», і «Монако».
Контракт 58-річного італійського фахівця зацікавлений клуб може викупити у період 8-31 травня.
Як повідомляє Corriere dello Sport, що боси «Наполі» готові відпустити Сарі, а його місце може зайняти наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека, який поки не домовився про продовження контракту з «гірниками».
Також серед претендентів значаться Доменіко Тедеско з «Шальке» і керманич «Сампдорії» Марко Джампаоло.
Раніше повідомлялося, що «Евертон» має намір запросити Фонсека влітку.
Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.
У свою чергу «Шахтар» пропонує Фонсеці 9 млн євро на рік.
Джерело: MatchDay