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    Наставник «Шахтаря» залишається основним претендентом на посаду тренера «Наполі»

    Паулу Фонсека поки не домовився про продовження контракту з «гірниками»
    Наставник «Наполі» Мауріціо Саррі роздумує над відходом з неаполітанського клубу. Саррі поки не вирішив, чи залишиться в команді на наступний сезон. Ним активно цікавляться «Ювентус», «Арсенал», «Челсі», і «Монако». Контракт 58-річного італійського фахівця зацікавлений клуб може
    • 27 Квiтня, 13:52
    • Розсилка
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Паулу Фонсека поки не домовився про продовження контракту з «гірниками»

    Наставник «Наполі» Мауріціо Саррі роздумує над відходом з неаполітанського клубу.

    Саррі поки не вирішив, чи залишиться в команді на наступний сезон.

    Ним активно цікавляться «Ювентус», «Арсенал», «Челсі», і «Монако».

    Контракт 58-річного італійського фахівця зацікавлений клуб може викупити у період 8-31 травня.

    Як повідомляє Corriere dello Sport, що боси «Наполі» готові відпустити Сарі, а його місце може зайняти наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека, який поки не домовився про продовження контракту з «гірниками».

    Також серед претендентів значаться Доменіко Тедеско з «Шальке» і керманич «Сампдорії» Марко Джампаоло.

    Раніше повідомлялося, що «Евертон» має намір запросити Фонсека влітку.

    Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.

    У свою чергу «Шахтар» пропонує Фонсеці 9 млн євро на рік.

    Джерело: MatchDay

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