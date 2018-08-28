Наставник «Шахтаря» запрошений на щорічний форум топ-тренерів клубів Європи в УЄФА
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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар
Це вже 20-й форум тренерів
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека запрошений на форум топ-тренерів клубів Європи, який пройде в УЄФА.
Форум відбудеться 4 вересня в Ньоні, інформує прес-служба організації.
Також запрошені Массіміліано Аллегрі ( «Ювентус»), Карло Анчелотті ( «Наполі»), Рафаель Бенітес ( «Ньюкасл»), Сержіу Консейсау ( «Порту»), Унаї Емері ( «Арсенал»), Руді Гарсія ( «Марсель»), Шенол Гюнеш ( «Бешикташ»), Хулен Лопетегі ( «Реал»), Жозе Моурінью ( «Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель ( «ПСЖ») і Арсен Венгер.
Це вже 20-й форум тренерів.
На ньому обговорюють основні питання, пов'язані з європейськими клубними змаганнями, а також пропонують і обговорюють рішення УЄФА, які можуть поліпшити футбол в Європі.