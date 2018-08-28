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    Наставник «Шахтаря» запрошений на щорічний форум топ-тренерів клубів Європи в УЄФА

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    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар - Наставник «Шахтаря» запрошений на щорічний форум топ-тренерів клубів Європи в УЄФА
    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

    Це вже 20-й форум тренерів

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека запрошений на форум топ-тренерів клубів Європи, який пройде в УЄФА.

    Форум відбудеться 4 вересня в Ньоні, інформує прес-служба організації.

    Також запрошені Массіміліано Аллегрі ( «Ювентус»), Карло Анчелотті ( «Наполі»), Рафаель Бенітес ( «Ньюкасл»), Сержіу Консейсау ( «Порту»), Унаї Емері ( «Арсенал»), Руді Гарсія ( «Марсель»), Шенол Гюнеш ( «Бешикташ»), Хулен Лопетегі ( «Реал»), Жозе Моурінью ( «Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель ( «ПСЖ») і Арсен Венгер.

    Це вже 20-й форум тренерів.

    На ньому обговорюють основні питання, пов'язані з європейськими клубними змаганнями, а також пропонують і обговорюють рішення УЄФА, які можуть поліпшити футбол в Європі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека тренер
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