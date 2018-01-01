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    Наступний матч у Лізі Європи розсудить фартовий для українських клубів арбітр

    За суддівства Матея Юга «Шахтар» перемагав «Шальке-04», а «Металіст» – «Мальме» та «Русенборг»
    Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» – АЕК. Усі арбітри представляють Словенію, інформує офіційний сайт київського клубу. Головний арбітр – Матей Юг. Асистенти – Матей Жуніч, Мануел Відалі. Додаткові асистенти – Нейц Кайтазович, Деян Балажич.
    • Сьогодні, 21:45
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    Матей Юг
    Матей Юг

    За суддівства Матея Юга «Шахтар» перемагав «Шальке-04», а «Металіст» – «Мальме» та «Русенборг»

    Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» – АЕК.

    Усі арбітри представляють Словенію, інформує офіційний сайт київського клубу.

    Головний арбітр – Матей Юг.

    Асистенти – Матей Жуніч, Мануел Відалі.

    Додаткові асистенти – Нейц Кайтазович, Деян Балажич.

    Четвертий арбітр – Томіслав Поспех.

    Делегат УЄФА – Роберт Кишполь (Угорщина).

    Спостерігач арбітражу – Елмір Пілав (Боснія і Герцеговина).

    На рахунку 37-річного словенця Матея Юга вже 71 матч під егідою УЄФА, 28 з яких – у Лізі Європи.

    Він є арбітром ФІФА з 2007 року, працював на Євро-2013 серед молоді, зокрема обслуговував фінальний поєдинок, а також на юнацькому Євро-2010 (U-19).

    Юг вже не вперше судить матчі за участю українських і грецьких команд, проте і з «Динамо», і з АЕКом зустрінеться на полі вперше.

    Під його пильним поглядом двічі виграв «Металіст», одного разу «Шахтар», а ще одного разу була зафіксована нічия («Металіст» грав з «Омонією»).

    Нагадаємо, матч «Динамо» – АЕК відбудеться на НСК «Олімпійський» у четвер, 22 лютого. Початок – о 20:00.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» суддя Ліга Європи
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