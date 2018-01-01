Наступний матч у Лізі Європи розсудить фартовий для українських клубів арбітр

За суддівства Матея Юга «Шахтар» перемагав «Шальке-04», а «Металіст» – «Мальме» та «Русенборг»

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» – АЕК. Усі арбітри представляють Словенію, інформує офіційний сайт київського клубу. Головний арбітр – Матей Юг. Асистенти – Матей Жуніч, Мануел Відалі. Додаткові асистенти – Нейц Кайтазович, Деян Балажич.



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Матей Юг

За суддівства Матея Юга «Шахтар» перемагав «Шальке-04», а «Металіст» – «Мальме» та «Русенборг»

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» – АЕК.

Усі арбітри представляють Словенію, інформує офіційний сайт київського клубу.

Головний арбітр – Матей Юг.

Асистенти – Матей Жуніч, Мануел Відалі.

Додаткові асистенти – Нейц Кайтазович, Деян Балажич.

Четвертий арбітр – Томіслав Поспех.

Делегат УЄФА – Роберт Кишполь (Угорщина).

Спостерігач арбітражу – Елмір Пілав (Боснія і Герцеговина).

На рахунку 37-річного словенця Матея Юга вже 71 матч під егідою УЄФА, 28 з яких – у Лізі Європи.

Він є арбітром ФІФА з 2007 року, працював на Євро-2013 серед молоді, зокрема обслуговував фінальний поєдинок, а також на юнацькому Євро-2010 (U-19).

Юг вже не вперше судить матчі за участю українських і грецьких команд, проте і з «Динамо», і з АЕКом зустрінеться на полі вперше.

Під його пильним поглядом двічі виграв «Металіст», одного разу «Шахтар», а ще одного разу була зафіксована нічия («Металіст» грав з «Омонією»).

Нагадаємо, матч «Динамо» – АЕК відбудеться на НСК «Олімпійський» у четвер, 22 лютого. Початок – о 20:00.